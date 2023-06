Todo lo que necesitas saber acerca de la BlizzCon 2023

Fueron cuatro años lo que los fans de Blizzard tuvieron que esperar para al fin celebrar la emblemática convención de manera presencial. La BlizzCon 2023 se celebrará el 3 y 4 de noviembre en Anaheim, California y tenemos todos los detalles que necesitas saber para organizarte desde este momento si es que piensas asistir.

El objetivo de esta edición es lograr una experiencia mucho más intensa uniendo los universos de Warcraft, Diablo y Overwatch bajo un mismo techo por medio de instalaciones, arte y espacios temáticos.

Los boletos se venderán en dos tandas por medio de AXS donde tendrás que crear una cuenta para poder adquirirlos, si es que aún no tienes una. La primera tanda será el sábado 8 de julio a las 11 am hora del centro de México y la segunda tanda será el 22 de julio a las 11 am hora del centro de México. Únicamente se venderán dos boletos por transacción. Recuerden que este evento no permite la entrada a menores de 7 años y que todos los menores de 17 años deben ir acompañados por un adulto.

También estarán disponibles los boletos virtuales que incluyen artículos para los juegos de Blizzard, acceso prioritario a mercancía exclusiva de la BlizzCon y más bonificaciones que se anunciarán más adelante.

Habrá dos boletos para el evento presencial, uno de $299 dólares que incluye acceso a todos los salones, acceso a mercancía de BlizzCon desde el jueves, accesorios para los juegos de Blizzard y una mochila oficial de BlizzCon.

El otro boleto tiene un costo de $799 dólares e incluye todo lo de la admisión general más acceso al Loungue, conseciones privadas, experiencias de juego, servicio de concierge, meet & greet con empleados de Blizzard. Una fila de registro aparte, una fila de seguridad separada y entrada más temprana en viernes y sábado (al lounge)

Habrá el clásico concurso de cosplay, los de arte. Se llevará a cabo la subasta benéfica de la BlizzCon 2023, la Copa Mundial de Overwatch y habrá mucha accesibilidad para las personas con capacidades diferentes que necesiten asistencia para tener la mejor experiencia durante la BlizzCon 2023.

Para más información y detalles acerca de los premios de los concursos, puedes consultar el sitio oficial de Blizzard.

Nota del editor: ¡Qué bien que la BlizzCon esté de regreso!