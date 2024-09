Xbox rechazó tener dos grandes exclusivas

Estamos ante una era en la que Microsoft no tiene el camino tan claro en cuanto a sus videojuegos, pues han estado manejando una estrategia extraña en la que dicen tendrán más exclusivos pero al poco tiempo dichos juegos se están lanzando en más plataformas como PS5, la prueba más grande es Indiana Jones and The Great Circle. Incluso algunos recuerdan oportunidades que dejaron pasar en el pasado, incluyendo Marvel’s Spider-Man, dado que la empresa de cómics se acercó antes con ellos que con Sony.

Con esta información en mente, hace poco el líder de la división de juegos, Phil Spencer, comentó que en su momento dejaron ir dos exclusivas que pudieron traerle ganancias millonarias a la empresa, pues se trataba de ni más ni menos que Destiny y también Guitar Hero. Ambas son franquicias que le generaron millones de dólares a Activision en su momento, pero que al final cayeron por diversas razones que vienen al ser uno un juego como servicio y otro saturar el mercado hasta agotarlo.

Aquí lo mencionado respecto a Destiny:

Al recibir la propuesta de Destiny sobre ‘¿Queremos firmar esto?’ y terminamos sin firmar Destiny. Obviamente, fue con Activision, y ver en lo que se ha convertido, desde el punto de vista empresarial de Xbox, puedo verlo… Y es simplemente un viaje realmente interesante en cuanto a lo que Bungie construyó.



Acá lo dicho con Guitar Hero:

Alex Rigopulos presenta un juego con el que iban a hacer guitarras de plástico, las iban a enchufar a las consolas, e iban a vender temas… Yo estaba como, ‘¿Realmente creemos que esto va a funcionar?’ Unas cuantas personas jugaron a Guitar Hero” y he oído que acabó siendo un juego bastante bueno.

A pesar de esto, comentó que no es el tipo de persona que se arrepiente. añadiendo que ha dejado pasar muchas ideas que tanto fueron buenas como malas, y siempre han tenido en cuenta el ideal de la empresa, y sobre todo si en el papel inicial suenan a buenas ideas o que tal vez les pueden traer gastos innecesarios. Al final, estas dos franquicias tuvieron un desenlace no muy bueno, dado que Guitar Hero terminó con Live en 2015, y a pesar de que Destiny sigue sacando contenido, ya no es tan popular como antes.

Vía: Gamesradar

Nota del autor: La verdad pudo haber sido una buena oportunidad, pero también se dio el declive, por lo que nunca se sabrá si se trató de una mala decisión al 100%.