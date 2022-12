Xbox habla de su ausencia en The Game Awards

Durante de The Game Awards se dieron a conocer avances interesantes en cuanto a exclusivos de Sony, entre ellos la revelación del demo de Forspoken, Returnal para PC y pospuesto, el primer avance de Death Stranding 2. Y ahí es cuando los fanáticos de Xbox notaron la ausencia de su empresa favorita, pues básicamente no se mostró nada de Microsoft.

Ante esto, el jefe de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, contestó a los seguidores mediante sus redes sociales, asegurando a todos ellos que 2023 será “increíblemente emocionante” para la plataforma y que no habrá que esperar mucho tiempo para recibir noticias de la compañía, esto en cuanto a la parte de videojuegos de la plataforma.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. 🙏🏻💚 https://t.co/d1dca2i2Nt

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 9, 2022