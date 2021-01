Xbox confiesa que confundió a Among Us con Fall Guys, causando un disgusto en los fans

Hace un par de días, la cuenta oficial de Xbox Game Pass en Instagram reveló que Fall Guys estaba en camino a este servicio. Sin embargo, Devolver Digital, encargados de la publicación de este battle royale, mencionaron que este no sería el caso. Después de toda la confusión, Microsoft ha revelado qué originó este error que le dio esperanzas a cientos de personas.

Momentos después de que la situación fuera aclarada, la cuenta oficial de Xbox Game Pass publicó otro mensaje, en donde revelan que simplemente confundieron Among Us con Fall Guys, dos de los juegos más populares de 2020. Esto fue lo que comentaron:

“Bueno, esto es incómodo. En una respuesta a un comentario en esta publicación, mezclamos Among Us y Fall Guys. Lo sentimos por haber alimentado sus ilusiones, pero no hay planes para que Fall Guys llegue a Xbox Game Pass”.

Among Us sí llegará a Xbox Game Pass en un futuro, tanto en consola como en PC. Sin embargo, Fall Guys sigue siendo una exclusiva de PS4 y PC y, aunque los desarrolladores desean saber la opinión de los jugadores respecto al lanzamiento en otras consolas, por el momento no hay planes oficiales de ver este battle royale en Switch o Xbox.

Vía: Xbox Game Pass