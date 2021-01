Arte conceptual sugiere que Naughty Dog trabaja en un juego de fantasía

Nadie sabe exactamente en qué está trabajando Naughty Dog. Anteriormente, Neil Druckmann, co-presidente del estudio, dijo que todavía no estaban seguros si The Last of Us tendría una tercera parte, y sabemos que Uncharted “terminó” con la cuarta entrega, entonces ¿qué sigue? Bueno, un ex-empleado del estudio sugiere que el siguiente proyecto de Naughty Dog será un juego de fantasía ambientado durante la Edad Media.

Hyoung Nam, que anteriormente trabajó artista conceptual dentro de Naughty Dog, compartió en su perfil de ArtStation unas cuantas imágenes con la descripción, “Inspiradas en un nuevo juego. Ustedes saben de qué estoy hablando.”

Claro, esto no significa necesariamente que estas imágenes pertenezcan al nuevo juego de Naughty Dog, pero entonces nos preguntamos, ¿exactamente en qué título están inspiradas? De acuerdo con algunas vacantes de empleo, el próximo proyecto del estudio tendrá fuerte énfasis en el combate cuerpo a cuerpo, así que tendría sentido que estuviera ambientado durante la Edad Media, cuando el uso de espadas, hachas, mazos y demás armas era algo común entre guerreros.

Fuente: ArtStation