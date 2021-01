¿Fall Guys podría llegar a otras consolas? Mediatonic desea saber la opinión de los fans

Mediatonic, el estudio responsable por Fall Guys, desea saber tu opinión sobre el futuro de este battle royale. Recientemente, la cuenta oficial del juego en Twitter compartió una encuesta que apunta al posible lanzamiento de este título en otras plataformas, así como a los modos que se podrían agregar. De igual forma, todos los que participen podrán obtener cinco coronas.

La encuesta la puedes encontrar en este link, y no te lleva más de unos cinco minutos responder las preguntas. Además de todas las cuestiones relacionadas con el futuro del juego, Mediatonic también desea conocer tu opinión sobre el presente y pasado del título.

Want some EZ crowns?

If you fill in this survey, we'll give you 5 of them!

👑👑👑👑👑

Help shape the game and be rewarded for your time!https://t.co/r2BAcqGGZu pic.twitter.com/n6dzkoXtHb

— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 13, 2021