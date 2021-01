Xbox Canadá ha creado un control con un diseño inspirado en un pantalón

¿Alguna vez has mirado a tu control de Xbox y pensado “desearía tener la textura de mi pantalón en mis manos”? Bueno, Xbox Canadá tiene la solución perfecta para ti. De manera inesperada, se ha revelado un control con hebillas de cinturón, dos bolsillos pequeños y mezclilla por todas partes.

Conocido como el Canadian Tuxedo, este modelo es único. A diferencia de otros controles, los cuales están enfocados en celebrar a la marca o algún juego, este modelo para el Xbox Series X|S es prácticamente el capricho de un diseñador.

The "Canadian tuxedo" is now a 3-piece suit.

👖🎮🇨🇦

This Canadian Tuxedo controller is one-of-a-kind, but let us know what your dream Canadian-themed controller would be. We might just make it…

— Xbox Canada (@XboxCanada) January 15, 2021