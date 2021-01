Josef Fares critica a Xbox por el “confuso nombre” de sus consolas

En una extensa entrevista con IGN, Josef Fares, director de Hazelight Studios, tuvo algunas cosas bastante interesantes que decir sobre el Xbox Series X/S. En particular, el desarrollador considera que estos nuevos nombres son un desastre y cree que incluso la propia gente de Microsoft se confunde.

Cuando se le preguntó si It Takes Two, el siguiente juego del estudio, tomaría ventaja de las nuevas consolas, Fares dijo que en realidad la producción del título ya estaba muy avanzada y no tuvieron tiempo de reajustarlo para las nuevas consolas:

“El equipo ya no tuvo tiempo de optimizarlas para hacer la versión de PS5 algo especial, o el Xbox blah blah… Como sea que se llame el Xbox Series. Es un maldito nombre confuso. ¿Qué carajos está pasando con Microsoft? Están perdiendo la cabeza. ¿Qué diablos pasa? Series S, X, Mex, Next. Digo, ¿quién se aprende todo esto? Venga. Es una locura. Llámenlo la Caja de Microsoft y ya. No sé. Es un maldito desastre. Créeme, incluso en sus oficinas se confunden. No sé qué demonios.”

Por supuesto, Fares es conocido por hacer este tipo de comentarios. Después de todo, estamos hablando de la misma persona que gritó “Fuck the Oscars” durante una transmisión en vivo de The Game Awards. Hablando de eso, acá puedes conocer exactamente por qué lo hizo.

Fuente: IGN