Rumor: Los remakes de Pokémon Diamond and Pearl serían revelados en febrero

Con el 25 aniversario de Pokémon ya en marcha, los fans de la serie tienen altas expectativas por todos los anuncios planeados para este año. Aunque por el momento no hay algo confirmado, un nuevo rumor apunta a un Pokémon Direct para el próximo mes de febrero, en donde, supuestamente, se revelarían los remakes de Pokémon Diamond and Pearl para Nintendo Switch.

De acuerdo con Pokémon Center, los remakes de la cuarta generación de Pokémon serían revelados durante la celebración del 25 aniversario de la serie. Junto a esto, Kelios, un insider que ha compartido información acertada sobre Pokémon en el pasado, asegura que el próximo 27 de febrero se llevará a cabo una presentación especial en donde se revelarían estas reimaginaciones del Nintendo DS.

Esta no es la primera vez que los remake de Diamond and Pearl son rumoreados. Considerando que en 2019 vimos el lanzamiento de Sword and Shield, y en 2020 los DLC de este título, 2021 aún no tiene un anuncio relacionado con un juego principal de la serie, ya que New Pokémon Snap es un spin-off.

Como siempre, The Pokémon Company no ha comentado en estos rumores. En dado caso de que el próximo 27 de febrero, día en que se celebrará el 25 aniversario de la serie, sí se lleve a cabo un Pokémon Direct, es probable que tengamos una confirmación del evento hasta un par de días antes.

En temas relacionados, New Pokémon Snap ya tiene fecha de lanzamiento. De igual forma, checa este impresionante corto sobre los 25 años de Pokémon.

Vía: Centro Pokémon