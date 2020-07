WhatsApp está fallando a nivel mundial actualmente

¿Has intentado ingresar a WhatsApp el día de hoy? ¿Sí? Entonces te habrás dado cuenta de que hay fallas en la aplicación, las cuales impiden que recibas mensajes en estos momentos. Y, no, no eres solo tú, ya que se reportan problemas a nivel mundial.

Al rededor de las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México) de hoy, martes 14 de julio, varios usuarios de Twitter comenzaron a reportar que, de manera inesperada, la aplicación cerró la sesión activa en la versión de escritorio. Después de esto, la aplicación móvil empezó a presentar fallas, señalando que los mensajes son enviados, pero no recibidos.

De acuerdo con el sitio Down Detector, esto es algo que está afectando, no solo a México, sino a un nivel mundial, siendo Europa la región con más problemas actualmente. Por el momento se desconoce cuándo las cosas volverán a la normalidad, pero es probable que esto no dure más de un par de horas. Esperemos que Facebook ya esté trabajando para arreglar un medio de comunicación necesario en esta época de cuarentena.

Vía: Down Detector