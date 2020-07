Far Cry 6 incluirá un lanzallamas en su Edición de Colección

El tráiler de Far Cry 6 parece revelar que esta historia tendrá un tono mucho más serio que el de las entregas pasadas, pero la realidad es que seguirá teniendo mucha comedia dentro de él. Además de todos los otros accesorios, la Edición de Colección también incluirá un lanzallamas. No te emociones, se trata meramente de una replica y no está diseñado para quemar a nada ni a nadie, pero los fans de la saga ciertamente apreciarán tenerlo en exhibición.

La Edición de Colección también confirma que Far Cry 6 recibirá tres extensiones post-lanzamiento como parte del pase de temporada. En cuanto a cosas físicas, pues también obtendrás un steelbook, un libro de arte, 10 stickers, el soundtrack del juego, un llavero de chorizo, y un mapa de Yara, la ciudad ficticia en donde se desarrolla el título. El lanzallamas tendrás que armarlo tu solo, pero no te preocupes, vienen instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. ¿En cuanto al precio? Pues bueno, no se ha confirmado exactamente para México, pero costará $199.99 dólares en Estados Unidos.

Far Cry 6 estará disponible el 18 de febrero de 2021 para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, PC y Google Stadia. Recuerda que si compras la versión actual obtendrás la mejora next-gen totalmente gratis, independientemente de la plataforma.

Fuente: Ubisoft