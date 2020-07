Arte conceptual de Rise of Skywalker muestra a Rey entrenando con un sable doble

Star Wars: The Rise of Skywalker es una de las películas más controversiales de toda la franquicia. Muchos creen que J.J. Abrams, su director, quiso eliminar algunos de los acontecimientos del Episodio VIII, y para hacerlo, se tuvieron que introducir conceptos nunca antes vistos, ni siquiera en el universo expandido. Rey en particular fue uno de los temas que dejó muy insatisfechos a los fans, ya que muchas la critican de ser un personaje sub-desarrollado, que simplemente existe porque sí. Al igual que en muchas otras grandes producciones, hubo un sinfín de ideas que no llegaron a la sala de edición y que pudieron haber hecho del Episodio IX una mejor cinta.

No es ningún secreto que The Rise of Skywalker originalmente iba a llevar de nombre Duel of the Fates, sin embargo, cuando su director original, Colin Trevorrow, abandonó el proyecto, esta idea fue descartada, pero no fue la única. Trevorrow planeó una historia muy diferente a la que vimos en el cine, y que por el poco arte conceptual que hemos visto, los fans consideran que sería una versión mucho mejor del producto final.

Entre estas escenas descartadas, hay una en particular que nos llamó la atención e involucra a Rey utilizando un sable doble al momento de entrenar. Puedes verla por ti mismo a continuación:

Se desconoce si los productores tenían la intención de que Rey fuera a portar un sable doble durante esta película, pero por razones que probablemente jamás conoceremos, la idea eventualmente fue descartada y no tenemos más que el arte conceptual para imaginarnos cómo hubiera sido ver esto en el largometraje.

Fuente: David Allcock