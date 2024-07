WayForward revive juego antiguo de Game Boy Advance

De forma reciente la compañía WayForward ha dado anuncios interesantes, pues en el arco de la anime expo de Estados Unidos, mencionaron que un juego lanzado por ellos en el Game Boy Advance volverá para plataformas actuales, y no hablamos de Shantae Advance, del cual ya cerraron las preventas. Nos referimos a Sigma Star Saga, el cual será lanzado en distintas consolas, pero el factor retro seguirá estando vivo debido a un relanzamiento en la consola de 32 bit de Nintendo.

Al igual que con otras colaboraciones, se anunció que Limited Run Games estará a cargo de las ediciones físicas, y es que el usuario puede entre elegir un cartucho de Game Boy Advance o también versión física en otras consolas como Nintendo Switch y por primera vez en PlayStation. Por ahora no hay una fecha de lanzamiento, solo se comenta que llegará en el 2025, y las ventas anticipadas llegarán pronto a la página de LRG.

Yes, it's true! As announced at last week's Anime Expo panel, Sigma Star Saga will return! This fan-favorite shmup/RPG will be coming to modern platforms and as a GBA repro cart in 2025! Further details will be revealed in the future. https://t.co/Ibdy3bh2FC pic.twitter.com/EiIuYUYsl9

— WayForward (@WayForward) July 8, 2024