Watch Dogs: Legion recibirá un DLC gratuito enfocado en los zombis

Pese a que Watch Dogs: Legion se vende como un juego en donde tienes que tomar el control de una rebelión que está en contra de su gobierno, Ubisoft ha encontrado la forma de tomar este concepto y crear un modo en donde tienes que pelear contra varios zombis junto a tus compañeros. Lo mejor de todo, este nuevo contenido será gratuito.

De manera inesperada, Ubisoft reveló Watch Dogs: Legion of the Dead, un DLC gratuito en donde, como su nombre lo indica, tendremos que enfrentarnos a las legiones de los no muertos. No estarás solo en esta aventura, ya que el nuevo modo será PvE, es decir, te puedes unir con tus amigos para enfrentarte a esta horda de enemigos. Esta es la descripción oficial que se proporciona en el gameplay de 21 minutos que compartió IGN el día de hoy:

“Watch Dogs: Legion of the Dead es un nuevo modo PvE en línea que se encuentra actualmente en la fase Alfa en PC. Watch Dogs: Legion of the Dead ofrece una experiencia rogue-lite en la que los jugadores tendrán que “sobrevivir como cualquiera” contra la amenaza inminente de los muertos vivientes y los seres hostiles que deambulan por la reimaginada ciudad caída de Londres”.

Legion of the Dead está actualmente en alpha en PC, pero llegará al juego en todas sus versiones una vez que la actualización 4.5 esté disponible. Aunque este contenido cambia un poco la estructura del juego, aún podrás hacer uso de las habilidades de los hackers para enfrentarte a los zombis.

En temas relacionados, el parche de 60fps para el juego llegará este mes. De igual forma, la serie de Watch Dogs originalmente iba a ser una secuela de Driver.

Vía: IGN