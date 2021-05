Todos los estrenos de Disney+ para junio de 2021

Mientras que el cine apenas se está recuperando de la pandemia, los servicios de streaming gozaron de un importante crecimiento gracias a ella. No ha pasado ni un año desde que Disney+ llegó a México, y esta plataforma ya es una de las favoritas entre la comunidad gracias a series como The Mandalorian, WandaVision, The Falcon & The Winter Soldier y próximamente, Loki. Acá te decimos qué otros estrenos llegan en junio.

Películas

– Raya y el último dragón – 4 de junio

– Kingsman, el Servicio secreto – 4 junio

– Nosotros de nuevo – 4 junio

– Yo, Robot – 4 junio

– Mentes poderosas – 4 junio

– Transporter (1 y 2) – 11 junio

– Luca – 18 junio

Series

– Genius – 4 junio

– Padre de familia Temporada 19 – 4 junio

– Loki – 9 junio

– El Crepúsculo – 11 junio

– Animazén Temporada 2 – 11 junio

– Con amor, Victor Temporada 2 – 18 junio

– Me llamo Earl – 18 junio

– La maravillosa sociedad Benedict – 25 junio

– Grown-Ish Temporada 1 – 25 junio

Fuente: Disney+