Después de darse a conocer la fusión entre Warner Bros. y Discovery, se revelaron los planes para modificar HBO Max, al grado de que la plataforma cambiaría de nombre, y el catálogo de estas dos compañías estaría disponible en un solo lugar. Sin embargo, un nuevo reporte ha revelado que estos planes han sido modificados sustancialmente.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Warner Bros. Discovery tiene pensado mantener a Discovery+, y todo su contenido, intacto en su propia plataforma, justo como ha funcionado en los últimos años. ¿Esto significa que la fusión con HBO Max ya no se llevará a cabo? No.

Warner Bros. Discovery aún tiene pensado lanzar una nueva plataforma que combine los contenidos de HBO Max y Discovery+, es solo que la segunda aún se conservará por separado como una opción para todos aquellos que no deseen pagar por el siguiente servicio de streaming de la compañía.

Por su parte, se espera que la nueva plataforma de Warner Bros. Discovery esté disponible en la primavera de este año en Estados Unidos. De esta forma, es probable que a finales del año fiscal en curso, es decir, para marzo de 2023, se dé a conocer información concreta sobre este misterioso servicio.

En temas relacionados, el estreno de The Last of Us fue uno de los más exitosos para HBO. De igual forma, el precio de suscripción para esta plataforma podría subir.

Nota del Editor:

Es extraño que Discovery+ se mantenga para todos los que no desean pagar más, pero HBO Max desaparecerá, y la única forma de seguir viendo series como The Last of Us y House of the Dragon, será pagando más.

Vía: The Wall Street Journal.