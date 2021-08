WarioWare Get It Together! ya tiene un demo

WarioWare Get It Together! es la gran carta de Nintendo para el próximo mes de septiembre. De esta forma, la compañía japonesa desea que la mayor cantidad de personas tengan en su mira este título. Es así que recientemente se liberó un demo de este juego cooperativo en la eShop del Switch, esto junto a un nuevo tráiler.

Así es, en estos momentos puedes ingresar a la tienda virtual de la consola híbrida, o a este sitio, y descargar una prueba de esta colección de microjuegos que solo duran un par de segundos. Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de jugar un WarioWare, esta es una oferta que no se pueden perder.

De igual forma, la cuenta japonesa de Nintendo compartió un nuevo tráiler de este juego, el cual pueden ver a continuación.

WarioWare es una serie que nació en el Game Boy Advance, en donde tenemos que completar varios microjuegos en compañía del personaje titular y todos sus amigos. La última vez que vimos una entrega de la franquicia fue en 2018 con WarioWare Gold para el 3DS.

WarioWare Get It Together! llegará a Nintendo Switch el próximo 10 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de WarioWare Gold. De igual forma, aquí está nuestro gameplay de WarioWare: Touched!

Vía: Nintendo