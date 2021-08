Con el paso de los años, Activision ha logrado convertir a la saga Call of Duty en todo un referente dentro de la industria de los videojuegos y cada entrega que llega al mercado de manera anual es un éxito en ventas que busca batir nuevos récords.

La franquicia bélica comenzó en 2003 y hasta la fecha ha logrado vender más de 400 millones de unidades y no sólo representa ingresos superiores a los 27 mil millones de dólares, sino el nacimiento de una forma de jugar entre la comunidad gamer afín a los juegos de disparos.

Recientemente, el mundo virtual de Call of Duty Warzone sirvió como escaparate para presentar la nueva entrega que se lanzará el 5 de noviembre, denominada Call of Duty: Vanguard, en la cual asumiremos el papel de los miembros de las Fuerzas Especiales en medio de la Segunda Guerra Mundial.

El modo historia luce espectacular a nivel gráfico y tomaremos el control de un grupo de cuatro soldados que unirán fuerzas para cambiar el rumbo de la guerra. Por su parte, el apartado multijugador ofrecerá mayores experiencias con veinte mapas, el modo Champion Hill y por supuesto, las famosas hordas de zombies.

Para los amantes de Warzone, Call of Duty: Vanguard tendrá integración con el famoso battle royale, incluyendo diversas armas, operadores y un sistema renovado para evitar las trampas, lo que seguramente generará un aumento de partidas en los siguientes meses.

Es de esperarse que el desempeño en PlayStation 5 y Xbox Series X|S sea destacado tomando en cuenta que las consolas de nueva generación están por cumplir un año en el mercado, propiciando que los desarrolladores pulan sus técnicas de optimización y sobre todo, que la base de usuarios instalados sea mayor.

Mantener una saga anual como Call of Duty representa un gran reto para ofrecer estándares de calidad tanto en el modo de campaña como en el multijugador, lo que ha propiciado que hayan existido altibajos en algunos títulos de esta licencia durante sus casi dos décadas de vida. No obstante, las expectativas puestas en Call of Duty: Vanguard son muy optimistas y estamos a pocos meses de poderlo comprobar por nosotros mismos.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio