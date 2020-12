Vin Diesel protagoniza el primer tráiler de Ark 2

Vin Diesel es un reconocido actor famoso por su trabajo en la serie de Fast and Furious, pero también es un gran fan de los videojuegos. El año pasado vimos como presentó Fast & Furious Crossroads durante The Game Awards, y en esta ocasión está de regreso a la ceremonia, pero no como un presentador más, sino como un personaje dentro de Ark 2, una secuela del aclamado juego de 2015. Por el momento se desconoce cuál será el papel de Diesel, así como su fecha de lanzamiento y plataformas de este título. Esperemos tener más información en un futuro.

Vía: The Game Awards