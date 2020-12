Tráilers, fechas, revelaciones y todos los anuncios de Marvel del día de hoy

Además de The Game Awards, Disney está llevando a cabo justo en estos momentos una junta con sus accionistas, en la cual se está revelando muchísimas cosas nuevas sobre el futuro de sus más emblemáticas franquicias. En esta nota, recopilaremos todo lo que se reveló sobre Marvel para el cine y la televisión.

Ms. Marvel, a newer character to Marvel comics has grabbed the world’s imagination and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan.

Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020