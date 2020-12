Video compara el aspecto técnico de Cyberpunk 2077 en PS4 Pro y Xbox One X

Cyberpunk 2077 sufre de grandes problemas en las versiones base del PS4 y Xbox One. Hace un par de días, Digital Foundry, quienes se especializan en el aspecto técnico de los juegos, llegaron a comentar que estas eran un desastre. Ahora, recientemente publicaron otro video, en esta ocasión enfocado en el PS4 Pro y Xbox One X, en donde las cosas son mejores.

En cuanto a la resolución, Cyberpunk 2077 en PS4 alcanza los 900p de forma dinámica, mientras que el máximo en Xbox One es de 810p, con la posibilidad de bajar más. Sin embargo, en One X, podemos ver como este aspecto llega hasta a 1674p, y en PS4 Pro se alcanzan los 1188p.

El frame rate es uno de los aspectos que más sufren en las versiones base de las consolas de generación pasada, ya que ninguna logra mantener 30fps de manera constante, y vemos como este apartado en el hardware de Sony y Microsoft cae hasta los 16fps en varias ocasiones. Sin embargo, One X y PS4 Pro ofrecen un desempeño a 30fps de forma más constante, aunque aún hay algunas caídas.

Si no tienes una PC, la mejor forma de jugar Cyberpunk 2077 en estos momentos es un PS5 y Xbox Series X, las cuales ofrecen una mayor resolución y frame rate, así como la capacidad de renderizar multitudes más grandes en la ciudad. Sin embargo, si no tienes acceso a estas consolas, parece que un PS4 Pro y un Xbox One X son tus mejores opciones en consolas.

Vía: Digital Foundry