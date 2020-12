Decepción total por los anuncios del aniversario de Kojima Productions

Hoy, 16 de diciembre, es el quinto aniversario de Kojima Productions, el estudio detrás de Death Stranding. Después de que el día de ayer la cuenta oficial de la compañía mencionó que tenía varias sorpresas para este festejo, los fans estaban emocionados. Sin embargo, el gran anuncio que muchos esperaban nunca llegó, y Kojima Productions solo reveló una nueva línea de productos basados en Ludens, la mascota de la empresa.

Para celebrar el quinto aniversario del estudio, Kojima Productions anunció una nueva línea de playeras y chamarras con un diseño de Ludens creado por Yoji Shinkawa, el legendario artista de Metal Gear Solid, así como un fondo de pantalla gratuito. De igual forma, se publicó una entrevista con el artista enfocada en la creación de esta mascota.

New 5ᵗʰ Anniversary products are now available just in time for #KJP5 ! Please visit our store website for more details: https://t.co/wFYW6dIMzR #KojimaProductions #DeathStranding pic.twitter.com/Io6w58j7K6

Ante esta revelación, muchos fans se decepcionaron, ya que esperaban noticias sobre el siguiente juego del estudio, el anuncio de un parche next-gen para Death Stranding, o la revelación del rumoreado juego de Silent Hill. Sin embargo, la cuenta oficial de Kojima Productions aseguró que durante la celebración no habrá información de este tipo. Esto fue lo que comentó la cuenta oficial de la compañía en Twitter:

There are no game announcements today. The updates that we have planned today are purely to celebrate our anniversary and to thank you all for the support that you have given us these past 5 years.

A few more updates to come!

