¡Es oficial! Kojima Productions ya está trabajando en su siguiente proyecto

El próximo mes de noviembre se cumplirá un año desde el lanzamiento de Death Stranding en PS4. El primer juego de Kojima Productions causó una larga lista de discusiones referentes a la industria, el juego y a su director. Sin embargo, entre todas las controversias, un punto quedo claro, todos esperamos el siguiente gran proyecto de la mente creativa detrás de Metal Gear Solid. Ahora, el día de hoy se ha revelado que el próximo título del estudio ya está en camino.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter del estudio, se ha revelado que Kojima Productions ya está trabajando en un nuevo proyecto. De esta forma, necesitan la ayuda de todos los interesados posibles, y han publicado una serie de ofertas laborales en su sitio y en LinkedIn.

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg

