Versión gratis de Gran Turismo será lanzada pronto

Este año la marca de PlayStation está de aniversario, concretamente el número 30, y esto lo ha hecho a lo grande con nuevos productos como el PS5, así como la línea especial con estética clásica que incluye el PS5 Slim, Dualsense, PS Portal, Dualsense Edge y poco más. Sin embargo, parece que no son todas las sorpresas de la empresa, puesto que dentro de poco tiempo estarían regalando un juego a quienes cuentan con el último hardware lanzado.

Se menciona que Sony Interactive Entertainment está preparando el lanzamiento de una versión gratuita de Gran Turismo 7 para PS5 y PS4, bajo el nombre My First Gran Turismo. Este obsequio sería parte de las celebraciones por el 30 aniversario y está programado para lanzarse “estas vacaciones”, según lo dicho. Recientemente, la versión fue clasificada en Taiwán, lo que sugiere que el anuncio oficial de la fecha podría llegar pronto.

La versión incluirá una selección de autos, pistas y eventos diseñados para capturar la nostalgia de los primeros títulos y atraer a jugadores de todos los niveles. Sony busca con este lanzamiento ampliar la base de usuarios del juego de 2022, uno de sus títulos más aclamados. Se espera que más detalles sean revelados durante The Game Awards 2024, que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre.

Con My First Gran Turismo, Sony no solo celebra el legado, sino que también refuerza su compromiso de hacer accesibles sus títulos insignia a una mayor audiencia. La estrategia apunta a generar interés entre nuevos jugadores y rendir homenaje a la rica historia de una de las sagas más influyentes en el género de simulación de carreras.

Vía: PLS