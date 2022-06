Ventana de lanzamiento para el DLC del juego de Demon Slayer

Uno de los juegos que más ha causado conmoción a los fanáticos del anime es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, lanzamiento basado en la famosa obra de manga. A pesar de ya tener casi un año en el mercado, este sigue obteniendo contenido, y ahora se ha revelado la ventana de lanzamiento para el DLC más nuevo.

Esto se dio a conocer mediante el último número de la revista Weekly Shonen Jump, detallando será un paquete de personajes Tengen Uzui, mismo que será lanzado en algún punto del mes de julio. Costará 550 yenes (equivalente a $5 USD) y será el primero de muchos que llegará de forma gradual a este videojuego en todas sus versiones.

Aquí el cronograma oficial:

– Tengen Uzui – 550 yenes

– Paquete de personajes Nezuko Kamado (forma despierta) – 550 yenes

– Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira (Arco del distrito de entretenimiento): 1320 yenes

– Paquete de personajes Daki – 550 yenes

– Gyutaro – 550 yenes

Por su parte, para aquellos fanáticos que son coleccionistas de lo digital, podrán comprar todos estos contenidos mediante un paquete. Mismo que tiene un precio de 2970 yenes ($27 USD).

Recuerda que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

Vía: gonintendo