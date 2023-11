Venom 3 ya tiene fecha de estreno

Durante la noche del día de ayer, 8 de noviembre, se dio a conocer que la huelga de actores y escritores de Hollywood está por terminar. Momentos después, Sony confirmó que Venom 3 es toda una realidad, y llegará a las salas de cine en solamente un año.

Por medio de un anuncio oficial, se ha confirmado que el espacio programado en el calendario de Sony que ocupaba una colaboración con Marvel, se trata de Venom 3, la cual se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2024. Como recordarán, a principios de año comenzó la producción de esta cinta, pero la huelga de escritores y actores le puso una pausa indefinida a este proyecto.

Aunque por el momento no hay información oficial sobre la historia de Venom 3, los fans creen que esta entrega llevará a Eddie Brock a diferentes universos, estos después de los eventos de la escena post-créditos de Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, por el momento no hay información concreta sobre este punto.

Además de Tom Hardy como Venom, Juno Temple y Chiwetel Ejiofor se unirán al elenco. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal y Hutch Parker producirán junto a Marcel y Hardy. Te recordamos que Venom 3 se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver la primera imagen de Venom 3 por parte de Tom Hardy. De igual forma, Venom podría tener su propio videojuego.

Nota del Editor:

Venom es una serie que todos sabemos que es mala, pero cuenta con el suficiente carisma para ser un éxito en taquilla. Solo espero que la siguiente cinta se olvide por completo de su deseo por unirse al MCU, y enfocarse por completo en sí misma.

Vía: Comicbook