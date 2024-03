¿Vale la pena Side Order de Splatoon 3?

Splatoon 3 es uno de los mejores juegos que puedes conseguir en estos momentos en el Nintendo Switch. La campaña principal es simplemente fenomenal, y el apartado multiplayer te mantendrá entretenido por años. De estos dos, al que más tiempo le invertí fue al modo historia. Este apartado ofrece múltiples horas de misiones construidas de tal forma que no solamente funcionan como un tutorial que te enseña todo lo que necesitas saber sobre los sistemas de Splatoon, sino que ofrecen una serie de retos muy bien construidos que pondrán a prueba tu habilidad con el control. El modo de un solo jugador está lleno de momentos memorables para la serie, música espectacular, y un sistema de progresión satisfactorio, y puedes conocer más sobre todo lo que ofrece Splatoon 3 en nuestra reseña. Afortunadamente, este no fue el final, puesto que hace unos días llegó Side Order, expansión enfocada por completo en el modo de un solo jugador, pero ahora con un cambio sustancial en el gameplay. Si tienes dudas sobre este DLC, no te preocupes, pues aquí te cuento si vale la pena o no este contenido.

Side Order forma parte del pase de expansión de Splatoon 3, el cual no solo ofrece este DLC, sino que también nos da la oportunidad de visitar Inkopolis, la ciudad principal del juego original de Wii U. Aquí no esperen mucho, es solo un cambio de hub que, si bien cuenta con el suficiente carisma para diferenciarlo de las calles de Splatsville, no ofrece algo sustancial para la experiencia. Afortunadamente, este no es un problema que se repite con el segundo contenido que encontramos en este paquete. Side Order es una nueva campaña que deja de lado los retos específicos, y en su lugar nos presenta un modo roguelike que toma todos los mejores elementos de este género, y los combina con el sistema de disparos en tercera persona y plataformas que nos ofrece la serie creada por Hisashi Nogami.

Este es un cambio sustancial, y uno muy entretenido. En esta ocasión, asumimos la identidad del Agent 8, así es, el mismo que vimos originalmente en la Octo Expansion de Splatoon 2, quien es trasladado a un mundo virtual sin previo aviso. Aquí, encontramos a Pearl en forma de robot, quien está desesperadamente buscando a Marina. Esta misión nos lleva a investigar la Spire of Order, una torre enorme que oculta un oscuro secreto. Sin dar muchos spoilers, no esperen que Side Order ofrezca mucho para el lore de la serie. Esta campaña se lleva a cabo en un mundo alterno que nos muestra qué hubiera pasado si Team Order hubiera vencido al Team Chaos en el último Splatfest del segundo juego. En general, este DLC es un sueño hecho realidad para aquellos que le invirtieron horas y horas al título de 2017.

Más allá de su historia, la cual es bastante interesante y nos da la oportunidad de interactuar una vez más con personajes como Pearl, Marina y Acht, lo que más llama la atención de Side Order es su gameplay, puesto que cambia sustancialmente la fórmula a la que estamos acostumbrados. Nuestro viaje por la Spire of Order es más complicado de lo que parece. El objetivo es llegar al piso 30, y derrotar al villano de esta expansión. Sin embargo, si en el camino somos derrotados, tendremos que empezar desde cero, y lo interesante es que cada partida nos ofrece nuevos retos. Si has jugado un roguelike en el pasado, sabrás exactamente cómo funciona este DLC. Pese a que la experiencia no es tan larga, ya que no te tomará más de dos horas llegar al último piso y vencer al jefe final, esto es mucho más difícil de hacer en realidad.

La progresión en Side Order no rompe con los estándares del género, pero brilla al combinar los elementos que ya conocemos, con los sistemas base de Splatoon 3. Antes de empezar una partida, primero hay que elegir un arma. Si bien al principio solo tendrás acceso a un par, conforme vas derrotando jefes, podrás obtener llaves que desbloquean nuevos elementos cosméticos y equipo de diferente clase. Junto a esto, Marina te proporciona mejoras permanentes que harán tu vida mucho más sencilla. Estas van desde simplemente mejorar tu defensa, hasta aumentar el número de vidas que tienes en cada intento de escalar la Spire of Order.

Una vez ya dentro del edificio, cada piso te da la oportunidad de elegir uno de tres retos, los cuales varían en dificultad y objetivo que necesitas cumplir. Lo interesante, es que también recibes un chip, el cual te proporciona con una mejora temporal que solo puedes usar en la partida en la que te encuentres. Estos van desde los generales, como aumentar el poder de tus disparos o resistir más golpes, hasta aquellos que son específicos para cada arma. Esto permite que, por ejemplo, tengas un paraguas que, en lugar de funcionar como una escopeta, la puedas emplear como una pistola mucho más tradicional, mientras sigue ofreciendo una gran defensa.

El juego le da un gran énfasis a la personalización y a la improvisación. Los chips que encuentras en cada piso van a variar entre partidas, y siempre es interesante ver qué es lo que puedes crear en el momento. El sistema de shooter en tercera persona se mantiene, pero va evolucionando constantemente, al grado de que siempre hay algo nuevo que probar. Junto a esto, Side Order te incita a experimentar, al limitar la cantidad de llaves que puedes obtener a solo tres por arma, por lo que si deseas desbloquear todos los nuevos elementos cosméticos, necesitas jugar una y otra vez.

Side Order es un gran contenido, el cual será del agrado de todos aquellos que amaron la espectacular campaña principal de Splatoon 3. Sin embargo, el precio puede ser un problema, puesto que el paquete de expansión, el cual incluye este DLC y el de Inkopolis, cuesta $500 pesos, algo que puede ser un impedimento para muchos, especialmente si son buenos porque, como ya lo mencioné, una partida exitosa no te dura más de dos horas. Aun así, recomiendo ampliamente Side Order para los fans de este fantástico juego. Todos los elementos funciona de maravilla, y no solo me refiero al gameplay, puesto que la música y el apartado visual también son impresionantes. Es el paquete completo para todos los inklings y octolings.