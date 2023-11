Usuarios se molestan por publicidad de COD: Modern Warfare III

Estamos a muy pocos días de que finalmente llegue la siguiente entrada de Call of Duty, es decir, Modern Warfare III, juego que no se trata de un remake de esta sub franquicia, sino que es un proyecto reiniciado totalmente como pasó con las dos entregas anteriores. Y ahora, muchos de los posibles compradores se han enfadado con este juego sin ni siquiera haber salido, esto más por temas que se relacionan a la publicidad del mismo.

De forma reciente, en las pantallas de las consolas Xbox aparece un mensaje que abarca todo el espacio disponible, dando al jugador la opción de comprar o apartar de alguna manera esta nueva entrega, algo que es imposible pasar desapercibido por el jugador. A muchos no les ha gustado este método de publicidad, pues les parece invasivo, sobre todo para quienes no desean este juego y no les interesa para nada comprarlo para su consola.

Aquí puedes ver la captura:

Lo más curioso, es que el mensaje se incluye exclusivamente en plataformas de Xbox, y eso puede dar a entender que están impulsando aún más esta marca por el simple hecho de que Microsoft ya es dueño de ella y prácticamente de todo lo que posee Activision en su biblioteca. A esto se suma, que será el último juego que contó con una beta anticipada para PlayStation, pues a los de Redmond les importa que las cosas sean un poco más justas a partir de ya.

Las quejas por el comercial se han hecho sonar en los foros de Reddit, donde mencionan que les ha provocado el vómito ver estas pantallas que evitan su exploración en el menú de la consola, así como otras palabras que incluyen a inaceptable dentro del diccionario. Incluso, algunos han mencionado que no va a faltar en algún momento que compartan una colaboración donde el Master Chief se convierta en un agente que solo se puede utilizar en estas plataformas.

Recuerda que Call of Duty: Modern Warfare III se pone a la venta el 10 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Reddit

Nota del editor: La otra vez me apareció la pantalla al prender el Series S, pero no me pareció tan invasiva, solo le tienes que poner el botón B y ya, se quita. Siento que hay gente que se molesta ya por cualquier cosa.