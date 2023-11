BioWare revela nuevo teaser de Mass Effect 4

Desde hace algún tiempo, BioWare tiene como celebración especial el día 7 de noviembre, día en el que se comparten detalles de la franquicia Mass Effect, ya sea con lanzamientos nuevos de la franquicia, artes conceptuales o hasta pensamientos de los desarrolladores de la trilogía original. Y ahora, durante este N7, se ha revelado algo muy especial por parte del equipo de creadores de videojuegos.

Lo que se ha mostrado en cuestión es un Teaser llamado Epsilon, el cual viene directamente del siguiente juego estelar de la saga, en el video se puede observar a alguien caminando dentro de las icónicas naves que salen a lo largo de todas las entregas. Y aunque no se muestra mucho más, los fans están entusiasmados con las posibilidades que implica el lanzamiento, más por el regreso de personajes queridos que se quedaron en la mente de muchos.

Aquí lo puedes ver:

Algo que también ha llamado la sorpresa de la gente, es que al poco rato se lanzo otro tráiler llamada Defiance. Aquí lo puedes ver:

Y aquí está otro más:

Por ahora, las noticias son escazas con este videojuego, puesto que no hay grandes avances por ver desde que se reveló su existencia mediante The Game Awards, entonces, se espera que en esta misma ceremonia de la edición 2023 haya una nueva pista por parte del equipo de desarrollo. Aunque como en estos momentos no hay nada más de por medio a excepción de Dragon Age, es posible que hasta tengamos fecha de estreno el próximo mes.

Recuerda que este nuevo Mass Effect está siendo creado para las plataformas de generación actual y la PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Ya es momento para que lancen este videojuego al mercado, me refiero a una fecha contemplada para el 2024. Y es que los grandes competidores ya lanzaron lo suyo, por lo que BioWare tiene que tomar los reflectores próximamente.