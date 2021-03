Usuarios reportan caídas de los servidores de WhatsApp e Instagram

Desde hace un par de minutos, varios usuarios han reportado fallas en WhatsApp e Instagram. A partir de las 11:30 AM (hora de la Ciudad de México), el público ha señalado que estas dos plataformas no funcionan de manera correcta, y por el momento no hay información oficial por parte de las empresas responsables.

De acuerdo con Down Detector, usuarios de México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido e India han reportado fallas. De igual forma, en Twitter el #WhatsApp ya cuenta con más de 80 mil tweets al respecto.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 1:34 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) March 19, 2021