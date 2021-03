Nintendo está regalando monedas de oro junto a la suscripción de Switch online

Nintendo ha comenzado una oferta que será del agrado para todos aquellos que aún no tienen una suscripción al servicio en línea del Switch. Al contratar esta plataforma por un año, ya sea de forma individual o familiar, recibirás monedas doradas, las cuales puedes usar para comprar juegos en la eShop de la consola.

Esta oferta estará disponible hasta el 10 de mayo. De esta forma, al comprar la suscripción al servicio online de Switch por un año de manera individual, recibirás 200 monedas de oro. Por otro lado, al conseguir un plan familiar por 12 meses, obtendrás 350 monedas.

For a limited time, earn #MyNintendo Gold Points when you renew or purchase a #NintendoSwitch Online 12-month membership.

Offer ends 5/10/2021 at 11:59 p.m. PT.

⭐ https://t.co/7Sw82bGJE3 pic.twitter.com/b1fk9Jg9aT

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 16, 2021