Usuarios de Game Pass ya pueden pre-cargar juegos de EA Play en su Xbox

El próximo 10 de noviembre será un día muy especial para los usuarios de Xbox. Además del lanzamiento del Series X y Series S, EA Play se unirá a Game Pass, expandiendo la oferta de este servicio. Ahora, si no deseas esperar una semana para esto, entonces te dará gusto saber que ya puedes pre-cargar los juegos de EA a tu consola de Microsoft de preferencia.

De esta forma, aquellos que cuentan con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate ya pueden ir instalando FIFA 20, A Way Out y muchos más títulos en preparación para su llegada en un par de días. Recuerden que esto es solo una pre-carga, y no podrán acceder a ellos hasta dicha fecha. Esto solo ayuda a agilizar el proceso.

A partir del 10 de noviembre, una librería con más de 70 juegos se suma a la ya extensa lista de títulos disponibles en Xbox Game Pass, algo que será aprovechado de gran manera cuando el Series X y Series S lleguen a las manos de los usuarios en todo el mundo.

En temas relacionados, The Witcher 3 nos presume sus pantallas de carga extremadamente rápidas en Xbox Series X. De igual forma, Phil Spencer quiere que haya más lideres de color en la industria.

Vía: GameSpot