Pokémon Go ha generado mil millones de dólares en lo que va de 2020

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19, salir de casa no es tan común como lo era hace un año. Ante este gran reto, Niantic decidido implementar una serie de cambios para que los jugadores de Pokémon Go tuvieran la oportunidad de seguir disfrutando del juego, pero sin poner en riesgo sus vidas. Pese a todos estos inconvenientes, se ha reportado que este título móvil ha generado un estimado de mil millones de dólares en lo que va del 2020.

De esta forma, 2020 se convierte en el mejor año de Pokémon Go. De acuerdo con Sensor Tower, este año representa un crecimiento del 11% más que el total de 2019 y un 30% más que los primeros 10 meses de 2019. Algunas de las medidas que ha implementado Niantic durante los últimos meses, son una serie de ítems que puedes adquirir para disfrutar de raids y otros eventos desde tu casa, los cuales normalmente se hubieran desarrollado en el exterior, y han contribuido a este gran éxito.

De igual forma, se ha mencionado que Pokémon Go se ha posicionado como el tercer juego móvil con más gastos por jugadores, solo por detrás de PUBG Mobile y Honor of Kings. Hasta la fecha, Pokemon Go ha acumulado casi $4.2 mil millones de ingresos a nivel mundial, y Estados Unidos ha demostrado ser el más lucrativo, alcanzando los $1.5 mil millones, o el 36.3% del gasto total. Japón ocupa el segundo lugar con $1.3 mil millones y Alemania tiene el tercer puesto con $238.6 millones.

Pokemon Go cuenta con casi 600 millones de instalaciones en todo el mundo. Estados Unidos se posiciona en este primer puesto con 109 millones de descargas, Brasil está en el segundo lugar con 65.2 millones y México se encuentra en la tercera posición con 37.3 millones.

