The Witcher 3: Wild Hunt carga excesivamente rápido en Xbox Series X

No cabe duda alguna que The Witcher 3: Wild Hunt es uno de los mejores juegos de esta generación, pero tampoco podemos negar que sus tiempos de carga son bastante lentos. Afortunadamente, el aclamado título de CDPR recibirá una versión next-gen que promete mejorarlo todavía más, pero aún sin dicha optimización, el juego carga sumamente rápido en Xbox Series X.

Vía Twitter, la cuenta de Xbox News nos muestra lo rápido que carga The Witcher 3 aun sin estar optimizado al cien por ciento para las nuevas consolas y acá lo puedes ver tú mismo:

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6

— Xbox News (@_XboxNews) November 2, 2020