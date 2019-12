Usuario ya logró implementar captura de movimiento en Dreams

Dreams es uno de los proyectos más extravagantes que hemos visto en años recientes. Esta próxima exclusiva de PlayStation 4 por parte de Media Molecule ya tiene fecha de lanzamiento, después de un largo periodo de early access, y eso significa que algunos de sus jugadores más dedicados han tenido una enorme cantidad de tiempo para perfeccionar sus habilidades. Un jugador en particular ha demostrado el enorme potencial que tiene este título.

Project update on performance capture: now I have eyes and eyebrows! It’s nowhere near the fidelity of say Death Stranding or something by Naughty Dog, but it’s fun and is done with just two DualShocks! All live input; footage from two different days. #DreamsPS4 #MadeInDreams pic.twitter.com/dirmF4nDSD

— TannicAlloy Dream Journal (@tannicalloy) December 16, 2019