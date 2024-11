Aunque parece que Netflix tiene un catálogo limitado de series y películas, esto se debe a que la plataforma tiene una selección que desea mostrarle al público. Al recorrer esta librería, encontramos un sin fin de producciones que valen la pena, y una de estas es Monster, uno de los mejores animes para adultos que puedes ver en estos momentos.

Monster es un manga creado por Naoki Urasawa, creador de obras como Billy Bat, Pluto y 20th Century Boys, algunas de las obras más amadas en este medio. Si bien el trabajo original es de 1994, en el 2004 comenzó la emisión de una adaptación al anime, confirmada por 74 capítulos, y la cual es considerada uno de los mejores animes enfocados al público adulto.

El anime y manga nos presentan a Kenzo Tenma, un virtuoso neurocirujano que, después de lograr una vida estable y repleta de éxitos, se ve envuelto en una oscura conspiración después de desobedecer las órdenes de sus superiores y tomar la decisión de salvar la vida de un niño desconocido en lugar de la del alcalde de la ciudad.

A partir de este momento, la historia evoluciona de una forma que nadie veía venir. Aunque puede ser difícil encasillar esta historia en un solo género, Monster usualmente es descrita como un thriller, con elementos de terror, drama y misterio. Si no has tenido la oportunidad de verlo, no lo dudes, y disfruta de uno de los mejores animes para adultos disponibles en estos momentos. En temas relacionados, hay nuevos detalles sobre la segunda temporada del live action de One Piece. De igual forma, engaña con un Vegito falso en Dragon Ball Daima.

Nota del Autor:

Aunque soy más fan de 20th Century Boys, no puedo negar que Monster es uno de los mejores mangas y animes seinen disponibles en estos momentos. Esta es una fantástica historia sobre la crueldad humana y algo que todos los amantes de esta forma de entretenimiento deben de experimentar.

Vía: Netflix