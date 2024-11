El esperado Metroid Prime 2 Remastered llegaría pronto

Nintendo ha estando bastante silencioso con el lanzamiento de su próxima gran consola de videojuegos, y lo único que el público que sabre que saldrá en los próximos meses es Metroid Prime 4 Beyond, el cual para algunos usuarios nuevos no tendrá sentido alguno debido a que los títulos pasados no están disponibles a excepción del primero. Sin embargo, parece que hay algún plan para llegar actualizados con la historia.

Las especulaciones señalan un posible lanzamiento de Metroid Prime 2 Remastered a principios de 2025 para Switch. Según el periodista Jeff Grubb, el desarrollo del juego ya estaría completado, mientras que el conocido insider Samus Hunter sugiere que su estreno podría darse en febrero del próximo año. La información señala que esta remasterización se lanzaría en una ventana estratégica, entre otros títulos destacados como Donkey Kong Country Returns HD, programado para el 16 de enero, y Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, que llegaría el 20 de marzo. Esto reforzaría la posibilidad de que Nintendo reserve febrero para el regreso de la segunda entrega de esta icónica saga, que ha sido altamente demandada por los fanáticos desde el éxito del primer Remastered. A pesar del entusiasmo que genera este posible lanzamiento, hay quienes reciben estos rumores con cautela. Samus Hunter, quien ha compartido información en el pasado, ha sido cuestionado por algunos por difundir detalles imprecisos en ocasiones anteriores. No obstante, la coincidencia en las afirmaciones de diferentes fuentes ha mantenido a los fanáticos atentos a cualquier anuncio oficial. Por ahora, Nintendo no ha confirmado ni desmentido estas especulaciones, pero la posibilidad de una remasterización de Metroid Prime 2 en Switch sigue alimentando la expectativa. Si estos rumores se concretan, el regreso de este clásico podría convertirse en uno de los momentos más destacados del calendario de la compañía en 2025, mientras la espera por la siguiente consola sigue vigente. Vía: Twitter