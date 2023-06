Según informes, Universal e Illumination están cerrando un acuerdo para hacer una película de The Legend of Zelda. Tras el gran éxito de Super Mario Bros. Movie, Universal e Illumination están trabajando activamente con Nintendo para sacar adelante una película de The Legend of Zelda. La noticia fue informada por primera vez en el último episodio de The Hot Mic con Jeff Sneider y John Rocha. De acuerdo a lo que se sabe esta sería la próxima gran película de Illumination.

Historia en desarrollo…

Vía: YouTube

Nota del editor: Esto ya se veía venir, de hecho fueron de las primeras preguntas que le hicieron a Shigeru Miyamoto en los eventos de estreno y entrevistas que se le hicieron por el lanzamiento de Super Mario Bros. Movie, pero siempre es bueno tener una confirmación al respecto.