Nuevo tráiler de Final Fantasy VII Ever Crisis

Una oleada de juegos se ha presentado el día de hoy durante el Summer Game Fest, esto va desde un nuevo Sonic hasta un Prince of Persia que regresa totalmente a la las raíces que se tenía de la franquicia. Sin embargo, una saga que no ha podido hacer falta es Final Fantasy ye so fue con un nuevo tráiler de Ever Crisis.

Aquí lo puedes ver:

Aún no hay fecha de lanzamiento para este juego, pero se espera que llegue este mismo año. También hay un registro para una beta cerrada entre el 8 y 28 de este mismo mes. Por su parte, esta será exclusiva para sistema operativo de Android.

Vía: Summer Game Fest