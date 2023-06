Primer gameplay de TLOR: Return To moria

El summer game fest soltó bastante sorpresas, entre ellas la revelación de la fecha de Spider-Man 2, nuevos gameplays Para Alan Wake 2 y hasta la llegada de invitados especiales al escenario de revelaciones. Y sin duda, lo que más ha llamado la atención es el primer avance con jugabilidad de The Lord of The Rings: Return to Moria.

Chécalo aquí mismo:

Con esto se establece que el videojuego será lanzado el próximo otoño. Se lanza para PS5, Xbox Series X/S y PC solo para Epic Games Store.

Vía: Summer Game Fest