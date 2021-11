Durante el PlayStation Showcase de hace varios meses, Sony anunció que Uncharted 4: A Thief’s End, así como su expansión standalone, The Lost Legacy, estarán haciendo su debut para PlayStation 5 y PC a principios del siguiente año en un bundle conocido como Uncharted: Legacy of Thieves Collection. No sabemos el día exacto en que esta colección llegará a nuestras manos, pero una reciente pista sugiere que podría ser mucho antes de lo pensado.

Bueno, estos juegos ya fueron clasificados por el Gobierno Australiano, lo que históricamente significa que ya no debería faltar demasiado para su lanzamiento. Considerando que la película de Uncharted se estrenará el 18 de febrero de 2022, es fácil asumir que esta colección podría debutar poco antes o después.

Sony mencionó que los usuarios de PS5 serán los primeros en poder disfrutar de ambos juegos, y posteriormente también se lanzarán en PC. También es posible que puedan salir en enero, esto debido a que Horizon Forbbiden West está planeado para debutar en febrero, y seguro que Sony no querrá agrupar ambos lanzamientos.

Nota del editor: A pesar de haber jugado Uncharted 4 y su expansión standalone un montón de veces, la verdad es que sí estoy emocionado por regresar a esta aventura en PlayStation 5. De por sí estos eran juegos que lucían increíblemente bien en la pasada generación de consolas, así que no quiero ni imaginarme cómo se verán ahora.

Via: Clasificación Australiana