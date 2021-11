Hace unos cuantos meses se anunció Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, una colección que incluirá tanto Uncharted 4: A Thief’s End como su expansión, Uncharted: The Lost Legacy, remasterizados para PlayStation 5 y PC. Sabemos que estará disponible a inicios de 2022, y una reciente clasificación de la ESRB sugiere que ninguno de estos dos juegos debutará con su apartado multiplayer.

Dentro de esta clasificación, la ESRB menciona que el título no contará con ‘Elementos Interactivos’, es decir, interactividad con otros jugadores mediante modos online. De esta forma, se da a entender que estas futuras remasterizaciones solamente llegarán con su modo single-player.

Todavía no sabemos exactamente el por qué Sony decidiría relanzar estos juegos sin el apartado multiplayer, por lo que VGC se dio a la tarea de preguntarles, pero al momento de redacción todavía no han emitido una respuesta oficial.

Nota del editor: Suele ser algo común que este tipo de relanzamientos lleguen sin su apartado multiplayer. Por ejemplo, recientemente también ocurrió con Mass Effect 3 en su Legendary Edition, así que no debería sorprendernos si ninguno de estos dos Uncharted debuta sin este elemento.

Via: The Game Post