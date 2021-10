Una VTuber llega a la Playboy de Japón

Durante los últimos años, el término de VTuber se ha vuelto más y más popular, especialmente en Japón. A diferencia de los YouTubers tradicionales, estos son personajes virtuales con un estilo de anime. Aunque aún hay una persona real detrás de la cámara, el enfoque está en estos seres animados, los cuales usualmente cuentan con su propia historia. Ahora, este mercado ha avanzado hacia una dirección que no muchos creían posible, ya que una VTuber ha formado parte de la revista Playboy en Japón.

A diferencia de la revista de occidente, en Japón existe una edición semanal de Playboy. De esta forma, en la publicación de la semana pasada, Momosuzu Nene, VTuber de la quinta generación de hololive, apareció en la lista de “La próxima generación de mujeres hermosas”. Es importante mencionar que este lugar fue asignado al personaje de Momosuzu Nene, no a la persona real detrás de la cámara. Esta es lo que mencionó Playboy al respecto:

“Ella es una chica que vino de otro mundo para perseguir su sueño de idol. Le gusta cantar, bailar y dibujar. Entrena duro todos los días para ganarse los corazones de más personas”.

Nishizawa 5mm fue el encargado de crear la ilustración de Momosuzu Nene, y la que se usó en Playboy. La lista “La próxima generación de mujeres hermosas” incluye a artistas e influencers de Japón. Sin duda alguna, algo que no muchos esperaban al abrir su revista.

Más que causar un shock cultural, esto demuestra lo importante que se han vuelto las VTuber para los japoneses. Hololive es una organización que no solo se encarga de manejar la imagen de estos personajes, sino que los trata como idols, y no simplemente un anime. Aunque en América este concepto aún no es tan común, ya hay varias comunidades. Quizás en unos años los pósters de Maribel Guardia serán sustituidos por los de Kizuna Ai.

