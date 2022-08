Con la sexta temporada de My Hero Academia planeada para la temporada de otoño de 2022, cada vez falta menos para ver a Midroriya y compañía una vez más. Sin embargo, un grupo selecto de espectadores en Japón ya tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo de esta nueva aventura y, para la sorpresa de muchos, una de las mayores quejas con el anime ha sido solucionada.

¿De cuál queja se trata? Como recordarán, las últimas temporadas de My Hero Academia no han comenzado con la acción que muchos esperan, sino con una recapitulación de todos los eventos previos. De esta forma, se ha reportado que la sexta temporada no cuenta con un capítulo de esta naturaleza. En su lugar, el conflicto principal es el centro de atención.

Aunque las recapitulaciones son una buena forma de recordar eventos previos, especialmente considerando que ha pasado más de un año desde la última vez los héroes de este mundo se robaron nuestra atención, estos capítulos se han vuelto bastante tediosos, ya que no aportan mucho a la trama, y muchos fans simplemente optan por saltarse por completo estos episodios.

Pese a que estas son buenas noticias, no se descarta la posibilidad de que en un futuro veamos una recapitulación. La sexta temporada de My Hero Academia comenzará el próximo mes de octubre. En temas relacionados, así reaccionaron los fans al primer capítulo de la sexta temporada de My Hero Academia. De igual forma, un importante personaje del manga habría muerto.

Nota del Editor:

Después de una decepcionante quinta temporada, la sexta temporada de My Hero Academia tiene el potencial de convertirse en una de las mejores adaptaciones de esta temporada. Aunque competidores como Mob Psycho y Chainsaw Man llaman más la atención, los fans seguramente estarán felices con los eventos que veremos.

Vía: Comicbook