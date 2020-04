¡Una adaptación live action de One Punch Man ya está en desarrollo!

One Punch Man es uno de los animes más populares de los últimos años, así que no es una sorpresa escuchar que Sony ya está trabajando en una adaptación live-action de la obra más famosa de One.

Por medio de Variety se ha dado a conocer que Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, famosos por su trabajo en el guión de Venom y de las últimas dos películas de Jumanji, estarán a cargo de este proyecto. De igual forma, se ha confirmado que Avi Arad, quien está detrás de varios proyecto de Sony relacionados a las adaptaciones de cómics, será el encargado de producir el live action de One Punch Man.

Fuentes cercanas a Variety han mencionado que Sony está bastante emocionado por la propiedad de One Punch Man, y existe la posibilidad de ver más franquicias seguir este camino, aunque no se especificó si se refiere a animes, o a otros trabajos de One.

Actualmente el manga de One Punch Man sigue en producción, y el anime cuenta con dos temporadas, las primera salió al mercado en 2009 y la segunda el año pasado. En temas relacionados, Venom 2 ha sido retrasada. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de One Punch Man: A Hero Nobody Knows aquí.

Vía: Variety