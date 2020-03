Review – One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Los juegos de anime pueden llegar a ser un arma de doble filo. Por un lado le ofrecen a los fans de ciertas propiedades la oportunidad de revivir los arcos narrativos que tanto aman desde una perspectiva interactiva. Pero, usualmente, están acompañados de un gameplay que deja mucho que desear. Recientemente lo vimos con Dragon Ball Z: Kakarot, el cual sobresale en llevar a los consumidores a revivir su infancia junto a Goku, pero el repetitivo combate y un sistema de progresión RPG algo torpe arruinan la experiencia.

De igual forma, el éxito comercial de muchos de estos juegos recae en la popularidad de la franquicia base, algo que en algunas ocasiones puede ser complicado. El mercado del anime cada vez cuenta con más competidores. Cada temporada está llena de grandes contendientes que se enfrentan por el tiempo de los consumidores. Prácticamente, si tu nombre no es Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion o Jojo’s Bizarre Adventure, necesitas de una gran campaña publicitaria para sobresalir.

Uno de los grandes contendientes a convertirse en un clásico moderno es One Punch Man. Este anime trata de explorar nuevo territorio dentro del género de shonen y al mismo tiempo contar una historia divertida y llena de irreverencia que trata de apelar a todos los que buscan algo más que sólo batallas de poder. Así que crear una experiencia interactiva basada en esta propiedad tiene el potencial de ser una sátira de los juegos de peleas y, al igual que el anime, explorar nuevos conceptos dentro de un género que se ha vuelto bastante estable en los últimos.

De esta forma llegamos a One Punch Man: A Hero Nobody Knows, el primer gran juego de esta serie que llega a nuestro continente y está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Acaso A Hero Nobody Knows nos presenta el gran juego que los fans de One Punch Man han esperado? ¿El fan service y el gameplay logran balancearse y ofrecernos una gran experiencia? ¿Es Saitama más fuerte que Goku? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en este Atomix Review.

Un héroe que nadie conoce… ni conocerán

One Punch Man es una propiedad bastante interesante. A diferencia de los shonen similares que tratan de abarcar el tema del heroísmo desde una perspectiva tradicional, en donde los protagonistas se enfrentan a una serie de retos que gradualmente son más difíciles, como un RPG; la obra de One sería como iniciar un New Game Plus en donde todos tus personajes están al nivel máximo. El hecho de que Saitama, nuestro protagonista, sea prácticamente invencible le da un giro inesperado a este género tan conservador.

La cuestión ya no es cómo el protagonista se enfrenta a ciertos retos, sino cómo él reacciona a la falta de sentido en su vida. La primera temporada del anime explora este concepto, mientras que la segunda se centra más en el mundo que lo rodea. Sin duda alguna, One Punch Man abarca temas bastante interesantes que rara vez vemos en este medio. Así que, A Hero Nobody Knows probablemente es una extrapolación de este concepto y una mirada diferente al género de juegos de peleas, ¿no? No.

La historia de A Hero Nobody Knows podría ser definida con una sola palabra: “perezosa” En sí, la narrativa está, y al mismo tiempo, no está enfocada en Saitama. No asumimos el papel del hombre de un sólo golpe, en su lugar tomamos el rol de un nuevo héroe, el cual puedes crear desde cero e ir modificando conforme la aventura avanza. Junto a este nuevo héroe recorremos una serie de eventos que suceden a la par de la primera temporada del anime. Pero el juego nunca sabe quién el protagonista.

En algunas ocasiones vemos largas cinemáticas enfocadas en Saitama, Genos y otros personajes del anime, en donde se recrea la historia que hemos visto con anterioridad en el anime y manga. En otras, la narrativa se centra en nuestro personaje haciendo actos heroicos y relacionándose con otros héroes de este mundo. No existe un enfoque claro, o al menos no uno bien ejecutado. De igual forma, al basarse en una narrativa previamente establecida, no hay mucho material que explorar. Rara vez se aleja de la obra original.

Al ser un action RPG combinado con un juego de peleas, contamos con una gran serie de misiones secundarias que ofrecen lo mínimo. Ninguna de estas pasa del ocasional enfrentamiento contra un enemigo o el clásico “ve y tráeme”. Así que no esperen calidad en este departamento. Lo cual es una constante en Spike Chunsoft, aunque hablaré más de ellos en un momento.

Medio bien y medio mal

La industria del anime ha llegado a romper nuevos territorios en el aspecto artístico, y aunque One Punch Man no se llevará a casa ningún premio relacionado a este departamento, cuenta con el suficiente carisma para ganarse el corazón de los fans. ¿A Hero Nobody Knows respeta esta orientación artística? Más o menos. El juego sí cuenta con un estilo visual reminiscente a la obra de One, pero la transición a videojuego deja mucho que desear.

A Hero Nobody Knows se verá bien, siempre y cuando te encuentres en una batalla. Los movimientos bombásticos y los efectos causados por el ambiente están bien animados y cumplen su función de hacer sentir el peso de cada golpe. Sin embargo, las cinemáticas dejan ver cómo los personajes sólo se mueven de una manera incómoda y artificial. De igual forma, pueden llegar a extremos ridículos en donde exageran cada movimiento hasta que su animación de combate se active.

Además de las arenas de combate, también contamos con un área central que es usada para todo, desde acceder a misiones principales y secundarias, hasta entrar al modo online. Lamentablemente, la calidad gráfica que encontramos en los peleas y cinemáticas desaparecen en esta locación. Debido a todos los modelos de personajes y edificios alrededor, el frame rate cae constantemente y los NPC sufren del infame pop up, el cual es una constante que de ninguna forma parece resolverse.

En el mejor de los casos A Hero Nobody Knows puede llegar a lucir similar al show, aunque esto se limita a las expresiones faciales exageradas y cómicas de Saitama, como el ya clásico “OK” y el cambio de masa corporal en los momentos serios.

Crea al héroe de tus sueños

La mayoría del tiempo no veremos a Saitama, sino a nuestro personaje principal, el cual puedes modificar a tu gusto de pies a cabeza, pasando por expresiones faciales y color de cabello, hasta pequeños elementos faciales característicos. Aunque al inicio la selección de ropa y accesorios es bastante limitada, conforme avanzas en el juego, las tiendas que suministran este aspecto incrementan su catálogo hasta ofrecer un sin fin de opciones que van desde trajes de tus héroes preferidos de One Punch Man, hasta cosas más ridículas, como cajas para todo tu cuerpo o máscaras de Saitama.

Hablando del aspecto de personalización, este no sólo se limita al nivel estético de tu personaje. También tienes acceso a una pequeña habitación que puedes modificar a tus gustos de una forma similar. Aunque parezca ridículo, el mayor grado de diversión lo obtuve de esta pequeña experiencia. Constantemente revisar las tiendas de accesorios y muebles era algo emocionante, ya que me permitieron crear a un personaje bastante inusual y vivir en una casa que se acomodará a mi decorador interior.

Ahora, este no es el final de la personalización, ya que también puedes modificar a tu gusto el estilo de juego. Debido a que en el mundo de One Punch Man no sólo existe un tipo de héroe, puedes elegir tu forma de pelear y cambiarla constantemente sin ninguna repercusión. Estos van desde un modo de pelea estándar; pasando por uno bastante fuerte, pero con limitadas opciones de combos; tal vez te gustan más las armas, bueno, puedes utilizar bates de baseball o grandes katanas; quizás eres más del tipo de poderes mentales, entonces lanza rayos láser desde tus manos.

El juego constantemente te ofrece una variada lista de movimientos y supermovimientos que puedes emplear en las diferentes categorías que tu personaje puede usar. Tal vez no son los mejores opciones a nuestra disposición, pero al menos hacen que el monótono y aburrido gameplay sea lo menos doloroso posible.

Hombres de acción

One Punch Man: A Hero Nobody Knows es un título de acción RPG combinado con un juego de peleas de arena en 3D desarrollado por Spike Chunsoft, a quienes podrás reconocer por entregarnos el simple Jump Force el año pasado. La pregunta es: ¿acaso este estudio aprendió su lección? No del todo. Aunque nos presentan con un par de ideas interesantes, su ejecución deja mucho que desear.

Por un lado tenemos frente a nosotros un sistema de combate bastante entretenido. La personalización que está a nuestra disposición hace que tengamos una gran variedad de combos y puedas experimentar con diferentes combinaciones. Realizar una serie de ataques que culminan en un bombástico golpe especial que lanza a tu contrincante al otro lado del escenario es entretenido la primera vez. Para tu combate número 10 tus opciones se van limitando y comienzas a ver que todo se reduce a simplemente realizar el mismo combo una y otra vez, pero aún así, buscas la forma de sacarle todo el jugo posible al juego. Al final, cuando llevas cinco de las 10 horas que dura A Hero Nobody Knows, te das cuenta que simplemente apagaste tu cerebro durante la última hora y la monotoneidad del combate simplemente le quita toda la diversión que las primeras horas del juego ofrece.

Este es un juego de peleas que cuenta con todo el potencial de ofrecer una experiencia single player de gran calidad. Debido a que A Hero Nobody Knows es un juego de peleas y uno de acción con elementos de RPG, parece que nunca logra ponerse de acuerdo en sus prioridades, y como resultados tenemos una experiencia que se queda a medias en su mayoría.

Siguiendo este pensamiento de ideas a medias, la mayoría de las misiones principales y secundarias involucran dos diferentes organizaciones: una enfocada en mejorar la comunidad ficticia del juego, y otra en donde puedes subir tu ranking de héroe hasta categoría S. Cada misión ofrece puntos de experiencia, de habilidad, de ciudadanía y de héroe, así como un par de extras dependiendo de tu desempeño en tu enfrentamiento, los cuales se reducen a qué tan rápido fuiste, cuánta vida perdiste y el número de combos que realizaste.

Tristemente, los puntos de ciudadanía y heroísmo no sirven de mucho. Los primeros no afectan en nada a la pequeña área en donde se desarrolla todo, y los de heroísmo rara vez importan en el desarrollo de la historia.

Las únicas ideas bien implementadas son los héroes que pueden llegar a ofrecerte ayuda en un combate, y los diferentes peligros que aparecen de manera al azar en los escenarios. Cada uno mantiene interesante los combates y en algunas ocasiones presionan al jugador para desempeñarse de la manera más efectiva para terminar un combate antes de que una intromisión, ya sea natural o humana, se interponga entre la victoria.

Las fuerzas naturales pueden variar entre escenario, y estas van desde terremotos que pueden limitar tu movilidad, tormentas eléctricas que paralizan a todos los peleadores, hasta meteoritos que atacan indiscriminadamente. Por otro lado, los héroes que pueden asistirte en combate van desde Genos, pasando por Mumen Rider, hasta el mismo Saitama. Cada uno llegará en cierto tiempo y depende de ti hacer que la espera sea menos al realizar combos exitosos, o escapar de tu contrincante hasta que el soporte llegue. Esto también aplica con tus contrincantes, los cuales usualmente cuentan con un apoyo bastante fuerte.

Sin embargo, es Saitama el que siempre es agradable ver. Este personaje actúa de la misma manera que en el anime y manga, es decir, es prácticamente indestructible. Nada puede hacerle daño y, como su nombre lo indica, de un solo golpe puede erradicar a tu contrincante sin importar cuánta vida tenga. A pesar de lo divertido que puede ser ver a este héroe destruir a gigantescas criaturas como si nada, su uso es bastante limitado, y sólo lo verás en las misiones de historias más importantes.

De igual forma, tendrás acceso a diferentes misiones secundarias que te permitirán crear amistades con nuevos héroes y aumentar tu relación con otros, con lo cual mejorarán su fuerza, su tiempo de llegada un combate y la frecuencia de participación.

Héroe vs Héroe

One Punch Man: A Hero Nobody Knows es un juego de peleas, y aunque nunca llegará al nivel de un Dragon Ball FiighterZ o Street Fighter V, al menos es bastante divertido en compañía. En el multiplayer local podrás modificar la frecuencia y poder de las fuerzas naturales y de los héroes de apoyo. Por otro lado, la experiencia online puede ser complicada.

Por un lado, aunque el juego ya se encuentra disponible para todo el mundo, encontrar un contrincante en línea puede tardar varios minutos. Al igual que cualquier juego que requiera de una conexión online, la experiencia dependerá enteramente de la velocidad de tu internet. En general, los diferentes enfrentamientos que tuve fueron mixtos. Aunque algunos presentaban lag horripilante, otras partidas no tenían problema alguno.

Al final del día el multiplayer no es el verdadero enfoque del juego. La principal tarea de A Hero Nobody Knows es ofrecer una entretenida experiencia para un solo jugador en lo que llega el siguiente juego de anime distribuido por Bandai Namco, el cual ofrecerá una experiencia similar y continuará el mismo ciclo hasta el final de los tiempos.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

One Punch Man y el resto de las obras de One pueden definirse en una sola palabra: “inspiradora”. La historia de One Punch Man y Mob Psycho 100 no son tanto sobre el protagonista salvando al mundo y demostrando su increíble poder, sino en cómo sus acciones logran inspirar a otros. El enfoque se encuentra en la naturaleza humana y las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen, no en las batallas bombásticas y monstruos gigantes.

Al final del día One Punch Man: A Hero Nobody Knows no es un mal juego por su gameplay repetitivo, caídas de frame rate, malas animaciones, ideas que nunca llegan a concretarse de la forma correcta, o una historia sin importancia alguna. One Punch Man: A Hero Nobody Knows es un mal juego porque, además de fracasar en los puntos previamente mencionados, no logra comprender qué hace tan especial a One Punch Man.

Sí, es una mejora de Jump Force en ciertos aspectos, pero sigue siendo bastante simple y aburrido al final del día. Espero que Spike Chunsoft logre entender de mejor manera la siguiente propiedad que tenga en las manos y no sólo se limite a incluir un poco de fanservice y pasarlo como un juego digno de llegar al mercado.