Un spin off de Bob Esponja enfocado en Patricio llegará a Nickelodeon

Por años, Bob Esponja ha sido considerado la estrella de Nickelodeon. Con más de dos décadas en televisión, varias películas, un musical en Broadway y un gran reportorio de videojuegos, no cabe duda que la esponja amarilla es sumamente popular. Sin embargo, es momento de darle el papel principal a otro tipo de estrella.

De acuerdo con un reporte de Deadline, un spin off de Bob Esponja, enfocada en Patricia Estrella ya está en producción. El proyecto tendrá el nombre de The Patrick Star Show y, a diferencia del show normal, la serie se desarrollará en un programa de entrevistas en donde Patricio es el anfitrión.

Se espera que la serie tenga 13 episodios y cuente con el mismo talento y nivel de producción del show principal. De igual forma, se mencionan a programas como The Larry Sanders Show y Comedy Bang! Bang! como la principal inspiración de The Patrick Star Show, lo cual parece indicar que la serie tomará algunos conceptos ridículos y los llevará al extremo.

Patricio no estará solo, ya que también se menciona que veremos a varios personajes clásicos en The Patrick Star Show, aunque su importancia seguramente será menor. Este programa formará parte de una nueva oleada de series animadas para Nickelodeon. Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo llegará a la televisión. En temas relacionados, Netflix también está produciendo un spin off de Bob Esponja, pero éste estará enfocado en Calamardo. De igual forma, puedes checar el primer episodio del anime de Bob Esponja aquí.

Vía: Deadline