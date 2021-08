Tales of Arise no será el único juego de la serie dedicada a celebrar el 25 aniversario de la franquicia. Durante la Opening Night Live de Gamescom 2021 se reveló Tales of Luminaria, una entrega totalmente nueva, la cual no encontrarás en consolas o PC, ya que será una exclusiva de dispositivos iOS y Android. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento para esta entrega.

Vía: Gamescom