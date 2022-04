Un nuevo juego de Subnautica ya está en desarrollo

Tal parece que Unknown Worlds ya está trabajando en el siguiente juego de Subnautica. Por medio de una solicitud de trabajo, se ha descubierto que una nueva entrega en esta serie de supervivencia podría estar más cerca de lo pensado.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Unknown Worlds publicó una solicitud de trabajo para diseñador narrativo senior, el cual tiene la tarea de “ayudar a dar forma al próximo juego en el universo de Subnautica”. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We're seeking a Senior Narrative Designer to work with us to help shape the next game in the Subnautica universe! 🖊️🌌

Come and join our fully remote studio and let's make great games together. Check out the full job description here 🔽 https://t.co/SfOKSmKpkT

— Unknown Worlds (@UnknownWorlds) April 7, 2022