En esta ocasión, Studio Ghibli harán no una, sino dos cosas que nunca habían hecho. Desde hace tiempo se reveló que Whisper of the Heart, la aclamada película de anime de 1995, recibirá una secuela live action. Después de meses de espera, el día de hoy por fin se liberó el primer tráiler de esta continuación.

Whisper of the Heart nos presenta Shizuku y Seiji, un par de jóvenes enamorados que son separados por sus pasiones por la escritura y la música. De esta forma, la secuela se desarrolla 10 años después de estos eventos, y el avance nos muestra a esta pareja aún en contacto, y ansiosos de volver a reencontrarse en persona después de mucho tiempo.

La secuela de Whisper of the Heart llegará a los cines de Japón el próximo 14 de octubre de 2022. Al tratarse de una película live action, Studio Ghibli no está involucrado, y la producción corre a cargo de Sony, quienes, por lo visto en el tráiler, han hecho un buen trabajo al momento de representar a los personajes que recordamos con cariño.

Vía: Comicbook